Nicoletti: "7 anni che sentiamo le stesse promesse. La Fiorentina deve tornare protagonista in Serie A"

Nicoletti critica la Fiorentina tra proclami e risultati, chiedendo chiarezza sugli obiettivi futuri e una squadra competitiva in campionato

Nicoletti è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, affrontando senza filtri diversi temi legati al presente e al futuro della Fiorentina. “Per sette anni abbiamo sentito sempre le stesse promesse: ogni stagione ci veniva detto che si sarebbe fatto meglio di quella precedente. L’anno prossimo questo discorso non è più accettabile e chi lo ripeterà mi farà arrabbiare: se si fa peggio di quest’anno si retrocede, non c’è alternativa. Il campionato è ciò che misura davvero il valore di una squadra e di una società, tutto il resto viene dopo, a meno che non si parli di Champions League”, ha dichiarato.

Parole dure anche sul futuro e sul ruolo di Fabio Paratici: “Se Paratici dovesse riproporre certi ragionamenti, vi assicuro che lo rincorrerò. La Fiorentina deve tornare protagonista in campionato: doveva già esserlo prima, ora è una priorità. E basta con i discorsi sui bilanci, non ne posso più dei tifosi commercialisti”.

Infine, un confronto con il passato e un messaggio sulla comunicazione societaria: “La società può anche decidere che la prossima sia una stagione di transizione per recuperare quanto speso, ma deve dirlo chiaramente ai tifosi. I Della Valle parlarono apertamente di autofinanziamento. Scoppiò il caos perché le ambizioni erano alte, ma almeno furono onesti e ci misero la faccia”.