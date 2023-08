Nico Gonzalez: “Partita perfetta, le critiche che ho avuto l’anno scorso mi fanno ancora male”

Nico Gonzalez ha parlato a Sky Sport dopo la grande doppietta realizzata contro il Rapid Vienna che ha fatto vincere e trionfare la Fiorentina, queste le sue parole:

“Tanti gol con la maglia numero 10? Non gioco con il numero ma con la maglia. Sono felice di aver fatto due gol, abbiamo fatto una partita perfetta, meritiamo questa vittoria e siamo felici. Non so se sono un leader, so che dentro il campo sono felice, faccio il mio lavoro e mi rendo utile. Ho sempre detto che siamo forti, abbiamo fatto una grande partita contro il Lecce, abbiamo pareggiato, ma stiamo dimostrando che siamo forti e dobbiamo continuare così. Fino a qui abbiamo fatto bene.

Beltran e Nzola sono due giocatori forti, stanno dimostrando che lasciano tutto in campo, e devono continuare a farlo ogni giorno. Non voglio pensare al passato, penso solo al presente. Non voglio ricordare le critiche quando ero infortunato l’anno scorso perchè mi fa ancora male. L’anno scorso siamo arrivati a due finali, ora sono arrivati tanti giocatori forti ed ogni allenamento dobbiamo fare del nostro meglio per la squadra e per il gruppo”.

