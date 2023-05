Nico Gonzalez: “Dedichiamo questa vittoria al ragazzo che si è sentito male. Serata bellissima per me”

L’attaccante della Fiorentina Nico Gonzalez ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo per 1-3 contro il Basilea che vale l’accesso alla finale di Conference League, arrivato anche grazie ad una sua doppietta.

Dove collochi questa serata nella tua carriera?

“Una serata molto bella per me e per questa squadra. Abbiamo lasciato al vita nel campo e abbiamo meritato questa vittoria. La finale sarà una bella aprtita”.

Il vostro spirito vi ha portato a Praga?

“Abbiamo fatto una grande partita, non abbiamo mai mollato e per questo siamo arrivati in finale. Siamo una squadra forte e unita, mandiamo un abbraccio a quel ragazzo che si è sentito male in tribuna e alla sua famiglia”.