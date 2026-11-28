Nesta stima Martinelli: "Un portiere forte dotato di ottima personalità, non si spaventa mai"

L'allenatore dell'Avellino elogia Martinelli

L'allenatore dell'Avellino Alessandro Nesta, a due giorni dalla sfida contro il Catanzaro ha elogiato in conferenza stampa il portiere Viola Tommaso Martinelli:

“Martinelli è un portiere forte, ha una personalità importante, è un giovane grande, non si spaventa mai. Ogni tanto fa letture che noi magari arriviamo a leggere dopo”.