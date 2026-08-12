Nessun dialogo o trattativa per il rinnovo di Dodò, è destinato alla cessione. Si aspetta offerta

Il futuro di Dodò sarà lontano dalla Fiorentina, è fuori dal progetto ed il suo contratto sta scadendo

Il futuro di Dodò, salvo clamorosi colpi di scena, sarà lontano dalla Fiorentina. Il terzino destro brasiliano classe 1998 ha il contratto in scadenza a giugno del 2027 e non ci sono trattative nè dialoghi per un possibile rinnovo di contratto.

Il destino di Dodò è praticamente segnato, non a caso sono arrivati in questa sessione di mercato due terzini destri come Jimenez e Joao Mario (senza contare la possibile permanenza di Fortini). Anche nelle ultime due amichevoli contro Real Madrid e Deportivo, il terzino brasiliano è stato escluso dai titolari segno di un taglio che ormai sembra scontato.

Fino ad ora si sono interessati a lui diverse squadre ma nessuna ha fatto un'offerta. Il suo agente è al lavoro per portare una proposta concreta al club viola, Paratici chiede 13 milioni per la sua cessione e nella prossima settimana il procuratore dovrebbe portare sul tavolo gigliato un'offerta.