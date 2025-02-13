Nervi tesi in casa Milan: Coincecao risponde ad una sola domanda in conferenza stampa e se ne va

“Dato che ho aspettato 15 minuti fuori, basta così“. Questa la frase pronunciata dall’allenatore del Milan Sergio Conceição prima di abbandonare la sua conferenza stampa post Feyenoord. I rossoneri so...

“Dato che ho aspettato 15 minuti fuori, basta così“. Questa la frase pronunciata dall’allenatore del Milan Sergio Conceição prima di abbandonare la sua conferenza stampa post Feyenoord. I rossoneri sono usciti sconfitti nel primo round dei playoff di Champions League, dove sono stati sorteggiati contro gli olandesi dell’ex squadra di Santiago Gimenez .La formazione di Leao e compagni ha pagato i minuti iniziali di partita, dove è subito arrivato il vantaggio per la squadra di casa. Senza riuscire poi a sfruttare le occasioni avute per agguantare il pareggio.

Un nervoso Conceição si è poi presentato ai microfoni della stampa per la consueta intervista, lasciandola però anzitempo a causa dei ritardi nelle tempistiche da parte del club olandese. L’allenatore del Milan ha spiegato brevemente i motivi che l’hanno portato a lasciare la conferenza stampa post partita. Un ritardo che è stato attribuito alla “disponibilità” di giocatori e staff della squadra di casa nel rispondere alle domande dei giornalisti locali.

Per questo Conceição ha dovuto aspettare 15 minuti senza poter entrare nella sala adibita alla conferenza. Attesa che ha fatto innervosire l’allenatore portoghese, che dopo aver risposto a una sola domanda si è alzato per poi andarsene scusandosi con i presenti. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito