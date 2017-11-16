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Nelle ultime 10 stagioni il tempo in prima squadra dei canterani è 10 mesi. Il problema di casa Fiorentina...

L'edizione di questa mattina del Corriere Fiorentino analizza il delicato tema della formazione di giovani calciatori in Italia - tornato d'attualità dopo il flop della Nazionale - approfondendo il di...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 novembre 2017 09:19
Nelle ultime 10 stagioni il tempo in prima squadra dei canterani è 10 mesi. Il problema di casa Fiorentina... - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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L'edizione di questa mattina del Corriere Fiorentino analizza il delicato tema della formazione di giovani calciatori in Italia - tornato d'attualità dopo il flop della Nazionale - approfondendo il discorso in chiave Fiorentina. Prendendo in esame le ultime dieci stagioni - si legge - il tempo medio di permanenza dei "canterani" in prima squadra è di soli 10 mesi. Si va dai sei anni di Babacar che ha il record in questa classifica al mese di Mlakar, in campo 20 minuti. Ci rimette la Fiorentina e anche il calcio italiano che poi si trova in impegni internazionali calciatori che hanno pochissima esperienza.

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