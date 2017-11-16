Nelle ultime 10 stagioni il tempo in prima squadra dei canterani è 10 mesi. Il problema di casa Fiorentina...

L'edizione di questa mattina del Corriere Fiorentino analizza il delicato tema della formazione di giovani calciatori in Italia - tornato d'attualità dopo il flop della Nazionale - approfondendo il di...

L'edizione di questa mattina del Corriere Fiorentino analizza il delicato tema della formazione di giovani calciatori in Italia - tornato d'attualità dopo il flop della Nazionale - approfondendo il discorso in chiave Fiorentina. Prendendo in esame le ultime dieci stagioni - si legge - il tempo medio di permanenza dei "canterani" in prima squadra è di soli 10 mesi. Si va dai sei anni di Babacar che ha il record in questa classifica al mese di Mlakar, in campo 20 minuti. Ci rimette la Fiorentina e anche il calcio italiano che poi si trova in impegni internazionali calciatori che hanno pochissima esperienza.