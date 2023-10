Nella testa di Italiano un solo pensiero, vincere: hanno l’obbligo di prendersi i tre punti

Vincere (non) è l’unica cosa che conta eppure stavolta per la Fiorentina è proprio così. Stasera contro il Ferencvaros i viola devono sì dar continuità alla bella prestazione di lunedì sera col Cagliari e a un avvio di stagione che l’ha proiettata in piena zona Champions ma soprattutto hanno l’obbligo di prendersi i tre punti. Lo sa bene anche Vincenzo Italiano. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

