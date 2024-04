Ndoye si divora il gol al 94’, il Bologna fatica e frena in casa del Frosinone (0-0)

Il Bologna frena in casa del Frosinone: 0-0 allo Stirpe. Nel primo tempo il Frosinone che si rende pericoloso con Cheddira e che in generale pare avere in mano il controllo del match, col Bologna piuttosto in difficoltà nonostante pochi rischi concreti. Le occasioni però faticano ad arrivare e così il primo tempo si chiude sullo 0-0. La ripresa vede più o meno lo stesso copione dei primi 45 minuti. Il Frosinone prova a sfruttare alcuni errori del Bologna, come quello di Calafiori, ma senza particolare successo. I rossoblù ci provano con l’idea di Orsolini per Aebischer, ma Turati è bravissimo nella circostanza. I ragazzi di Thiago Motta faticano a trovare le giuste misure e le folate offensive scarseggiano, col Frosinone che da parte sua ci prova soprattutto dalla distanza con Soulé che appoggia prima Zorteaa e poi Mazzitelli. Il penultimo squillo del match è di Santiago Castro che, entrato al posto di Zirkzee, da due passi si fa parare un tiro pericoloso da Turati. Il portiere ciociaro è poi miracoloso all’ultimo secondo, con una deviazione che spedisce il pallone calciato da Ndoye sulla traversa. Sul pallone vagante in area si avventa ancora una volta l’esterno che manda alto sopra la traversa. Rallenta il Bologna che fallisce il sorpasso sulla Juventus, stasera impegnata contro la Fiorentina.