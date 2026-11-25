Il protagonista Ndour tra gli accusati, Corriere dello Sport: "Continua a deludere, lunedì è stato tra i peggiori in campo"

La pazienza non sarà infinita nei confronti del calciatore, che non riesce a trovare da tempo prestazioni degne di quel che si dice e si scrive su di lui

Cher Ndour continua a collezionare prestazioni insipide, a volte improponibili. Come quella di lunedì sera a Monza, in cui è colpevole di essersi estraniato dal gioco non appena la Fiorentina ha perso il controllo della partita (durato circa una mezz'oretta). Ma soprattutto è stato protagonista nel secondo gol dei brianzoli e non esente da responsabilità sul 3-0. In primo luogo il centrocampista classe 2004 si è perso Gustavo Varela, che sul raddoppio l’ha beffato segnando una rete di tacco meravigliosa. Niente da fare per Ndour, rimasto a subire impotente il predominio avversario assieme ai suoi compagni di squadra.

LA LACUNA. Poi ha lasciato campo libero a Jay Robinson, alzando la gamba destra al limite dell’area nel tentativo di rimediare a una mancata chiusura. L'andamento lento dell’ex Paris Saint Germain è sotto gli occhi di tutti. Addirittura lunedì è stato uno dei viola più deludenti allo stadio Brianteo, incapace di creare occasioni e al contrario abilissimo nello sbagliare perfino le cose più semplici. Una serie di lacune che fotografano bene le difficoltà di un calciatore in riserva e probabilmente appesantito dai carichi di lavoro sostenuti per smaltire i problemi fisici alla caviglia rimediati con l'Italia Under 21.



LO SQUILIBRIO. Ndour è stato titolare 11 volte su 12 in campionato (solo con il Torino è partito dalla panchina) e 2 volte su 2 in Coppa Italia. Tredici partite su quattordici. È il terzo giocatore viola per minutaggio raccolto. I motivi principali di questo suo impiego costante sono da attribuire alla capacità che ha di non pasticciare (quasi) mai pur non eccellendo. Le sue prestazioni ricalcano puntualmente il concetto di moderazione o, come piace dire a Paolo Vanoli, di equilibrio. Un pregio, o un difetto a seconda della scuola di pensiero, che trasmette sicurezza all’allenatore ma che non innesca l’eccitazione dei tifosi sugli spalti.



LA STIMA. L’alta considerazione di Vanoli nei confronti di Ndour è racchiusa nelle dichiarazioni recenti del tecnico: «Io non giudico subito un giovane, perché so che ha bisogno di tempo e fiducia per crescere» e poi fa riferimento proprio al centrocampista viola: «Sono felice di Cher, penso che si meriti la Nazionale maggiore. In Under 21 ha dimostrato di essere un giocatore importante. Ora deve togliersi la maglia numero 10 azzurra e rimettersi la 8, perché deve correre». Ndour ripartirà dalla stima profonda del suo allenatore, nella speranza di tornare a regalargli quelle certezze grazie alle quali è diventato un titolare di questa Fiorentina.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport