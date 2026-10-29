Prepartita Ndour: "Prima del singolo viene il gruppo. Non ho problemi, se devo fare più fase difensiva la faccio"

Il centrocampista analizza brevemente il momento negativo e la necessità di tornare subito alla vittoria prima che la classifica si faccia pesante

Nel prepartita di DAZN è intervenuto il centrocampista della Fiorentina, Cher Ndour. La Fiorentina subisce tanto in fase difensiva, e ai centrocampisti è chiesto un lavoro più omogeneo in fase difensiva: "Prima del me singolo viene il gruppo, abbiamo tanti giocatori offensivi che possono risolvere le partite, serve una mano in più in fase difensiva. Sono qui non per il bene mio ma per il bene della Fiorentina, se c'è da fare più fase difensiva la faccio".

Sono passati 199 giorni dall'ultima vittoria al Franchi. Ndour riconosce questo record negativo: "Ne abbiamo parlato in settimana nello spogliatoio, sappiamo che i tifosi hanno preparato per noi qualcosa di speciale. Dobbiamo mettere quel qualcosina in più che ci è mancato per portare a casa la vittoria".