Ndour incanta con l’Under 21: Juventus e Liverpool alla finestra, vale oltre 30-35 milioni

Vanoli punta ancora su di lui

Cher Ndour è stato uno dei grandi protagonisti della qualificazione dell’Under 21 agli Europei. Il centrocampista ha trascinato gli azzurrini al primo posto nel girone grazie a una doppietta contro la Polonia, con il secondo gol, realizzato da circa 70 metri, che ha fatto il giro del mondo. Al termine della sfida, Ndour si è lasciato andare all’emozione parlando di Silvio Baldini, descritto come una figura quasi paterna.

Archiviati i festeggiamenti, il classe 2004 è tornato al Viola Park per preparare la prossima sfida contro il Genoa. Vanoli continua a puntare su di lui, convinto dei progressi compiuti negli ultimi mesi sotto il profilo tecnico, tattico e fisico.

La crescita di Ndour non è passata inosservata nemmeno sul mercato: Juventus e Liverpool hanno infatti mostrato interesse nei suoi confronti. In estate la Fiorentina ha però respinto ogni proposta, con Paratici che lo ha dichiarato incedibile. Il club viola prenderebbe in considerazione una cessione soltanto davanti a un’offerta superiore ai 30-35 milioni di euro, anche alla luce della percentuale sulla futura rivendita spettante al PSG. A riportarlo è La Repubblica, edizione di Firenze.