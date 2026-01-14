Nazione: “Vanoli out, ci sarà Cavalletto. 2500 i tifosi della Fiorentina al Dall’Ara”

Mancava solo la nota ufficiale del giudice sportivo a sancire l’assenza di Vanoli in panchina per la sfida di domenica col Bologna. Il tecnico viola, a causa dell’espulsione rimediata col Milan, è stato squalificato in vista della prossima gara «per avere, al 47′ del primo tempo, dopo l’ammonizione, reiterato le proteste in maniera veemente».

Al suo posto , a dirigere le operazioni, ci sarà il vice Daniele Cavalletto, che a sua volta era stato espulso durante la gara del Franchi con la Cremonese e aveva saltato la trasferta di Roma. Sugli spalti del Dall’Ara invece, a sospingere De Gea e compagni, ci penseranno oltre 2.500 tifosi viola, che a una settimana dal match di Bologna hanno polverizzato i tagliandi del settore ospiti: un segno tangibile di amore che va oltre la classifica deficitaria dei viola. Che intanto questa mattina riprenderanno ad allenarsi a Bagno a Ripoli dopo due giorni di riposo e svolgeranno una seduta doppia: l’unico acciaccato da valutare è Dzeko, che resta in odore di cessione. Lo riporta La Nazione.