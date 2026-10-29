Fiorentina-Atalanta Nazione: "Vanoli ha bisogno di invertire la marcia nelle gare interne, dove non è mai mancato il supporto del pubblico"

L’ultima volta era il 13 aprile, quando un gol di Gosens permise alla Fiorentina di battere 1-0 la Lazio e compiere un passo importante verso la salvezza

Centonovantanove giorni. Tanto è passato dall’ultima vittoria della Fiorentina al Franchi in campionato. Quasi sette mesi senza festeggiare i tre punti davanti al proprio pubblico. Un digiuno lunghissimo, che la squadra di Vanoli proverà a interrompere stasera contro l’Atalanta. Anche perché la classifica comincia a farsi preoccupante e continuare a perdere punti in casa rischia di complicare ulteriormente una stagione già partita con il piede sbagliato.

L’ultima volta era il 13 aprile, quando un gol di Gosens permise alla Fiorentina di battere 1-0 la Lazio e compiere un passo importante verso la salvezza. Da quella sera sono arrivate sette partite casalinghe senza successi: quattro pareggi e tre sconfitte. Un rendimento che si inserisce in un 2026 particolarmente avaro di soddisfazioni per il pubblico viola. In tutto l’anno solare, infatti, la Fiorentina ha vinto appena tre partite di campionato al Franchi. Prima della Lazio erano arrivati i successi contro Cremonese e Pisa, entrambi per 1-0, contro due squadre poi retrocesse.

Per trovare una vittoria casalinga contro un’avversaria di alta classifica bisogna addirittura tornare al 30 marzo 2025, quando la formazione allenata da Palladino superò proprio l’Atalanta grazie a una rete di Kean. Un precedente tornato d’attualità alla vigilia di una sfida nella quale i viola hanno assoluto bisogno di punti. Anche perché il rendimento interno di questa stagione è stato fin qui particolarmente deludente. Un solo pareggio, quello contro il Napoli, e tre sconfitte contro Frosinone, Torino e Como. Appena un punto raccolto sui dodici disponibili. Numeri che raccontano quanto la Fiorentina abbia smarrito il fattore campo. Il Franchi, storicamente uno degli stadi più complicati per le avversarie, da troppo tempo non riesce più a incidere sui risultati dei viola. Eppure il sostegno non è mai mancato, nemmeno nei momenti più difficili della passata stagione. Anche stasera la tifoseria è pronta a fare la propria parte, con la Curva Fiesole che ha chiamato tutti a raccolta per sostenere la squadra in un momento delicato.

Adesso, però, servono risposte dal campo. Contro gli uomini di Sarri servirà dare continuità a quei segnali, evitando soprattutto gli errori che hanno condizionato le ultime uscite. Vanoli cerca una vittoria che manca da troppo tempo e che avrebbe un peso importante anche sul morale di un gruppo ancora alla ricerca delle proprie certezze. Per risalire la classifica la Fiorentina deve necessariamente ricominciare a vincere in casa. A cominciare da stasera.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione