L'analisi Nazione: "Vanoli è in bilico ma resiste. La società non ha intenzione di avere un terzo allenatore a libro paga"

In caso di risultato o prestazione deludenti a Udine, la società potrebbe concedere a Vanoli altre due o tre partite

Nel salotto di casa, stavolta, la sveglia è suonata prima dell’ora di pranzo. Il ritiro della Fiorentina è cominciato ufficialmente ieri alle 12, tutti a tavola al Viola Park, ma il primo giorno è servito soprattutto a capire se la scossa di Monza fosse arrivata a destinazione. Un indizio lo aveva già lasciato la squadra, che dopo la debacle in Brianza (e un chiarimento negli spogliatoi) aveva accettato la scelta del club di andare in ritiro. Il resto Vanoli ha voluto discuterlo di persona, a poche ore dal primo allenamento verso Udine. I viola sono arrivati alla spicciolata dalle 9.30 e i primi a varcare i cancelli sono stati gli infortunati Viery e Pongracic (l’ultimo è stato capitan De Gea, arrivato alle 11.45). Al centro sportivo c’erano fin dal mattino il direttore generale Ferrari e il direttore tecnico Goretti, raggiunti in tarda mattinata dal direttore sportivo Paratici. Dopo il pranzo, la squadra ha rivisto in sala video i passaggi salienti della sconfitta del Brianteo e nel primo pomeriggio ha svolto le prime prove sul campo in vista della trasferta in Friuli. C’è stato anche un nuovo (attesissimo) faccia a faccia, con toni molto più distesi rispetto a quello di Monza.

Vanoli ha chiesto a tutti di dare di più e ha spiegato il senso di quel richiamo all’umiltà con cui, nel dopogara, aveva distinto il proprio atteggiamento da quello della squadra. Il suo intento, ha chiarito ai giocatori, era farli riflettere su come avevano affrontato il Monza. Al Brianteo, secondo il tecnico, la Fiorentina non aveva capito che genere di gara l’aspettasse. Da qui anche il modo in cui è stato presentato il ritiro allo spogliatoio, come un’occasione per stare insieme e ripartire da gruppo dopo il 3-0, senza il marchio della punizione. Intanto, mentre già circolano voci sul possibile successore di Vanoli, la dirigenza resterà al fianco dell’allenatore e della squadra per tutto il ritiro. Una presenza che servirà anche a ribadire davanti allo spogliatoio chi ha il compito di guidare la Fiorentina fuori dalla crisi e che aiuta a leggere il peso della partita di domenica. Per quanto delicata, infatti, Udine oggi non sembra avere già i contorni di un ultimatum: se il risultato o la prestazione in Friuli dovessero deludere, la società potrebbe decidere di concedere al tecnico altre due o tre partite per rimettere in carreggiata la squadra. Anche perché l’ultima cosa che il club vuole fare, a quattro mesi dall’inizio del campionato, è ritrovarsi con un terzo allenatore a libro paga.

Lo scrive stamattina in edicola la Nazione