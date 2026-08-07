Nazione: “Valentini all’Alaves per 2,5 milioni. Lascia la Fiorentina senza aver mai giocato una gara”
Per lui restano solo cinque panchine nella gestione Palladino
A cura di Redazione Labaroviola
07 agosto 2026 07:41
Nicolas Valentini saluta la Fiorentina, stavolta a titolo definitivo. Il club viola ha trovato l'accordo con l'Alaves per circa 2,5 milioni di euro. Valentini, prelevato a parametro zero dal Boca Juniors nel gennaio del 2005, lascia dunque il club senza aver mai indossato la maglia viola in una gara ufficiale. Per lui restano cinque panchine nella gestione Palladino. Lo scrive La Nazione.