Labaro Viola

Nazione: “Valentini all’Alaves per 2,5 milioni. Lascia la Fiorentina senza aver mai giocato una gara”

Per lui restano solo cinque panchine nella gestione Palladino

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 agosto 2026 07:41
Nazione: “Valentini all’Alaves per 2,5 milioni. Lascia la Fiorentina senza aver mai giocato una gara” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 19.01.2025, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 19.01.2025, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Valentini
Condividi

Nicolas Valentini saluta la Fiorentina, stavolta a titolo definitivo. Il club viola ha trovato l'accordo con l'Alaves per circa 2,5 milioni di euro. Valentini, prelevato a parametro zero dal Boca Juniors nel gennaio del 2005, lascia dunque il club senza aver mai indossato la maglia viola in una gara ufficiale. Per lui restano cinque panchine nella gestione Palladino. Lo scrive La Nazione.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok