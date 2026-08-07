Nazione: “Valdepenas si è preso la copertina. Buona anche la prima uscita di Joao Mario”

Lo spagnolo ha sfoderato una prestazione di grande personalità

Se il risultato contro il Deportivo A Coruna contava a prescindere fino a un certo punto, le indicazioni arrivate dai nuovi acquisti pesano eccome. Nella serata del Viola Park, Fabio Grosso ha avuto risposte confortanti soprattutto da Victor Valdepenas e Joao Mario , entrambi in campo per 73 minuti e già perfettamente inseriti nei meccanismi viola nonostante siano arrivati da pochissimo. A prendersi la copertina è stato senza dubbio Valdepenas. Il classe 2006, dopo i 15' incoraggianti con il Real Madrid, ha confermato tutte le impressioni positive sfoderando una prestazione di grande personalità. Il terzino spagnolo ha impressionato per la facilità con cui ha accompagnato l'azione, partendo dalla difesa per arrivare fino alla trequarti grazie a progressioni palla al piede che hanno più volte mandato in difficoltà gli avversari.

Non sono mancati nemmeno gli accentramenti e qualche conclusione verso la porta, a certificare una personalità tutt'altro che comune. In attesa di eventuali sviluppi di mercato, la corsia sinistra sembra già avere un padrone. Buona anche la prima uscita di Joao Mario: il portoghese ha interpretato il ruolo in maniera diversa rispetto allo spagnolo, privilegiando maggiormente la fase difensiva senza però rinunciare a spingere quando se n'è presentata l'occasione. Dopo appena pochi allenamenti con il gruppo, il debutto è stato più che convincente, soprattutto per l'intesa già mostrata con i compagni di reparto. Adesso la parola passerà al campo: sarà lui a contendersi una maglia da titolare con Jimenez, ma il primo impatto è stato decisamente positivo. Lo riporta La Nazione.