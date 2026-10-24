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Nazione: "Un nuovo risultato allarmante trasformerà Atalanta-Fiorentina in 90 minuti di ansia"

Così, il valore della partita di domani a San Siro raddoppia. Perché peserà sulla classifica e anche (soprattutto) sulla testa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 ottobre 2026 10:48
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Nazione: "Un nuovo risultato allarmante trasformerà Atalanta-Fiorentina in 90 minuti di ansia" - Firenze, Stadio Franchi, 19.10.2026, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 19.10.2026, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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Comunque la si guardi, la Fiorentina, per rialzare la testa, per correggere la classifica, per evitare un’orizzonte di fantasmi, deve mettersi in testa e soprattutto organizzarsi per compiere un’impresa. O meglio due.

Due colpi pesanti e preziosi nelle quattro sfide (Inter, Atalanta, Sassuolo e Juve) che fissano il prossimo stop al campionato. Così, il valore della partita di domani a San Siro raddoppia. Perché peserà sulla classifica e anche (soprattutto) sulla testa. Sulla psicologia della squadra. Fare qualcosa di buono contro l’Inter diventerà un trampolino per tuffarsi nella scontro con l’Atalanta. Scontro che, in caso di buone notizie da Milano diventerà una sorta di chiave per provare ad aprire definitivamente la porta della ripartenza.

Ma al contrario, davanti a un nuovo risultato allarmante dopo San Siro, trasformerà Atalanta-Fiorentina in 90 minuti di ansia, timori e sentenze da scongiurare.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione

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