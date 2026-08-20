Nazione: "Tutto tace su Kean, lo scorrere del tempo lo avvicina alla permanenza alla Fiorentina"

Nessuna nuova mossa al momento da parte del Como

Nessuna nuova mossa, al momento, da parte del Como nella direzione di Kean. La sensazione è che lo scorrere del tempo e il silenzio siano da rileggere come un aumento delle possibilità che Moise possa continuare la sua avventura in viola sul numero nove della Fiorentina. La certezza rimane quella sorta di prezzo non scritto (ovvero 40 milioni) che potrebbero essere l’unica base per arrivare a trattare il cartellino del centravanti. Lo scrive La Nazione.