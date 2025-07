Nazione: “Thuram via dall’Inter? A Marotta piace Kean ma non ci sono state mosse concrete”

Le dichiarazioni di Lautaro Martinez dopo l’eliminazione al Mondiale per Club contro il Fluminense hanno aperto la caccia ai rumors di mercato anche per chi non era al centro delle voci stesse. Tra questi c’è Marcus Thuram. Ha una clausola rescissoria da 85 milioni di euro, è stato in passato nelle mire di Bayern Monaco e Psg, non ha avuto di recente delle avances dal richiamo pubblico, ma ci sono almeno un paio di “big” in Premier (Arsenal e Manchester United) che stanno cercando un centravanti di grido. I recenti eventi in casa nerazzurra potrebbero scatenare i potenziali acquirenti, attirati sia dalla clausola e da una situazione interna che rischia di far abbassare il prezzo del cartellino. Ma il francese non può partire per meno di 60-70 milioni.

La dirigenza nerazzurra tiene gli occhi aperti per i possibili sostituti. Ad oggi c’è un centravanti italiano, esploso nella scorsa stagione, con un’altra clausola rescissoria da 52 milioni di euro e che risponde al nome di Moise Kean. Un profilo che piace, per il quale non ci sono ancora state mosse concrete, ma il cui nome è sul taccuino qualora davvero dovessero muoversi le acque attorno a Thuram. Marotta ha sempre avuto un occhio di riguardo per i rinforzi italiani, nell’ottica di creare uno zoccolo duro di autoctoni. L’età (25 anni) è gradita alla proprietà americana, dalla quale è arrivato un input a puntare sui giovani. Lo scrive La Nazione.