Nazione: “Thorstvedt vuole la Fiorentina: prima di affondare il colpo Paratici deve liberargli spazio”

Il discorso relativo al norvegese è già avviato da tempo

E poi c'è il discorso Thorstvedt già avviato da tempo ma che nei prossimi giorni tornerà nel vivo in concomitanza del rientro dalle vacanze del centrocampista norvegese, atteso a inizio settimana dal Sassuolo per iniziare la preparazione estiva. Ma è ormai chiaro a tutti che Thorstvedt, con il contratto in scadenza nel 2027, non possa cominciare la stagione in neroverde in assenza di un rinnovo che non arriverà. La volontà del calciatore è chiara: giocare la prossima stagione nella Fiorentina. Lo sanno tutte le parti in causa. Ma per affondare il colpo Paratici ha bisogno anche di liberargli spazio in una mediana affollata. Lo riporta La Nazione.