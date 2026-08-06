Nazione: "Thorstvedt vuole la Fiorentina, al Sassuolo piace Brescianini ma può restare in viola"

Thorstvedt resta un obiettivo prioritario

Archiviato il colpo Mastantuono, l'ottavo del mercato estivo della Fiorentina, l'idea di Fabio Paratici e Roberto Goretti è quella di andare a stringere il cerchio su due fronti. Il primo è quello relativo a Kristian Thorstvedt . Il centrocampista norvegese ha iniziato la preparazione estiva post Mondiale ma ha già fatto sapere (da tempo) al Sassuolo di non voler rinnovare il contratto in scadenza nel 2027. Le parti si separeranno necessariamente entro il 2 settembre. Il club neroverde non può permettersi di perderlo fra pochi mesi a parametro zero. Thorstvedt ha già fatto sapere anche di voler giocare la prossima stagione nella Fiorentina. Dove lo aspetta Fabio Grosso. Operazione impostata da settimane, ma fin qui mai entrata nel vivo con il Sassuolo che ha sempre chiesto 15 milioni.

La Fiorentina ha proposto diverse contropartite tecniche per abbassare l'esborso economico (nel corso dei giorni Sohm, Kospo, Fabbian) ma l'interesse dei neroverdi è solo per Brescianini, uno che tutto sommato la Fiorentina terrebbe volentieri. Le riflessioni da questo punto di vista sono in corso anche perché l'ex Atalanta si è dimostrato duttile e professionale nell'adattarsi anche come terzino sinistro nel corso dell'estate. Vedremo quale sarà la decisione della Fiorentina, fermo restando che Thorstvedt rimane un obiettivo prioritario. Lo scrive La Nazione.