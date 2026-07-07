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Nazione: "Thorstvedt? La Fiorentina vuole chiudere a meno di 15 milioni. Sohm come contropartita?"

La Norvegia è ancora in corso per il Mondiale, ciò allunga anche il discorso Thorstvedt

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 luglio 2026 09:06
Nazione: "Thorstvedt? La Fiorentina vuole chiudere a meno di 15 milioni. Sohm come contropartita?" -
Rassegna Stampa
Thorstvedt
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Il Mondiale che prosegue della Norvegia allunga anche il discorso Thorstvedt, con la Fiorentina che continua a trattare con il Sassuolo al fine di limare la richiesta di 15 milioni. Al vaglio la possibilità di inserire Simon Sohm nella trattativa. Lo riporta La Nazione.

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