Nazione: "Thorstvedt? La Fiorentina vuole chiudere a meno di 15 milioni. Sohm come contropartita?"
La Norvegia è ancora in corso per il Mondiale, ciò allunga anche il discorso Thorstvedt
A cura di Redazione Labaroviola
07 luglio 2026 09:06
Il Mondiale che prosegue della Norvegia allunga anche il discorso Thorstvedt, con la Fiorentina che continua a trattare con il Sassuolo al fine di limare la richiesta di 15 milioni. Al vaglio la possibilità di inserire Simon Sohm nella trattativa. Lo riporta La Nazione.