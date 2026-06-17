Nazione: "Thorstvedt in cima alla lista della Fiorentina: è una richiesta esplicita di Grosso"

Un mercato che sarà lungo ma non senza ostacoli

Da Ruggeri a Udogie, passando per Norton-Cuffy e Dragusin. Fino a Thorstvedt, che appartiene alla logica di essere una richiesta esplicita di Fabio Grosso e per questo potrebbe essere proprio lui il primo della lista. Un mercato che sarà comunque lungo, non senza ostacoli. Il primo input estivo - abbassare il monte ingaggi - rimane tale. Serviranno intuizioni e fantasia per prendere calciatori giovani dal futuro certo. Lo scrive La Nazione.