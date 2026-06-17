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Nazione: "Thorstvedt in cima alla lista della Fiorentina: è una richiesta esplicita di Grosso"

Un mercato che sarà lungo ma non senza ostacoli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 giugno 2026 09:14
Nazione: "Thorstvedt in cima alla lista della Fiorentina: è una richiesta esplicita di Grosso" -
Rassegna Stampa
Acf Fiorentina
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Da Ruggeri a Udogie, passando per Norton-Cuffy e Dragusin. Fino a Thorstvedt, che appartiene alla logica di essere una richiesta esplicita di Fabio Grosso e per questo potrebbe essere proprio lui il primo della lista. Un mercato che sarà comunque lungo, non senza ostacoli. Il primo input estivo - abbassare il monte ingaggi - rimane tale. Serviranno intuizioni e fantasia per prendere calciatori giovani dal futuro certo. Lo scrive La Nazione.

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