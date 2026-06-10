Nazione svela: “Paratici presto parlerà con il Sassuolo di Thorstvedt che gradisce la destinazione”

Servirà trovare un accordo con i neroverdi, ha il contratto in scadenza tra un anno

Il caso di Kristian Thorstvedt però è diverso. La Fiorentina lo ha seguito a lungo a gennaio, quando la richiesta di Carnevali non era in linea con le idee di Roberto Goretti. Ma il giocatore è sempre piaciuto. Soprattutto a Fabio Grosso. Che allora fece di tutto per convincerlo a rimanere e che adesso, al contrario, spenderà più di qualche parola per farsi raggiungere in viola. Anche perché il contratto in scadenza nel 2027 costringe il Sassuolo alla cessione.

Rinnovo in standby da settimane, Thorstvedt ha già fatto sapere di gradire eccome la destinazione viola (già da gennaio per la verità...), andrà trovato un accordo con il Sassuolo, che però non potrà tirare troppo la corda. L'impressione è che comunque si proverà ad affrontare a breve il discorso, anche perché Paratici vuole anticipare l'effetto Mondiale, con il centrocampista convocato dalla Norvegia. Non si sa mai, certe manifestazioni gonfiano i costi e dilatano i tempi. Lo scrive La Nazione.