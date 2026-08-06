Nazione svela: "Il gesto della Fiorentina ha sorpreso Antognoni che avrebbe gradito un contatto diretto"

Per ora no, Antognoni ha preso tempo

Per adesso è no. Giancarlo Antognoni ha preso tempo e, dopo la lettera aperta di Giuseppe Commisso e il clamoroso annuncio del ritiro della maglia numero 10 per la stagione del Centenario, ha scelto di non esporsi. Nessuna replica ufficiale: solo un eloquente «no comment». Decisione che, almeno per ora, conferma la linea delle ultime settimane, con l'Unico 10 orientato a non partecipare alla festa del 29 agosto per coerenza rispetto alla rottura con la Fiorentina nel 2021. Il gesto del club lo ha sorpreso, ma Antognoni avrebbe gradito un contatto diretto con la proprietà prima dell'annuncio pubblico. Lo scrive La Nazione.