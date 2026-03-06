6 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:16

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione svela: “Ieri lavoro duro al Viola Park per la Fiorentina: a fine seduta gruppo stremato”

Rassegna Stampa

Nazione svela: “Ieri lavoro duro al Viola Park per la Fiorentina: a fine seduta gruppo stremato”

Redazione

6 Marzo · 09:15

Aggiornamento: 6 Marzo 2026 · 09:15

TAG:

Fiorentina

Condividi:

di

Vanoli sicuro che il duro lavoro porterà dolci frutti

«Domani vi sfondo in campo, occhio!» È stato più o meno questo l’avvertimento (con toni ironici, ci mancherebbe) con cui mercoledì Paolo Vanoli ha salutato la sua squadra, nel primo giorno di lavoro settimanale post-debacle di Udine. Ed in effetti il lavoro che la Fiorentina ha portato avanti anche ieri è stato davvero duro: al di là delle solite prove tattiche, la copertina della seduta se l’è presa un’esercizio che tutta la squadra ha dovuto svolgere con gran fatica avvalendosi della cosiddetta «slitta», uno strumento chiamato «prowler sled» che si usa soprattutto nel cross training o nell’hyrox ma che l’allenatore ha voluto far utilizzare ai viola per migliorare la resistenza e l’esplosività. A fine seduta il gruppo era stremato ma la convinzione di Vanoli è che il sacrificio mostrato in questi giorni saprà regalare i suoi frutti più dolci nelle gare di marzo, quando la Fiorentina affronterà due scontri salvezza e il big match con l’Inter (in mezzo ci sarà pure il doppio impegno con il Rakow in Conference). Lo scrive La Nazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio