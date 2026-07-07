Nazione svela: "Fiorentina convinta di aver fatto il massimo per convincere Koleosho ed il Burnley"

Per lui è pronto un quinquennale da circa 1 milione

La Fiorentina attende ancora una risposta definitiva da Koleosho. Affare da maneggiare con cura perché il Paris Fc non ha mai mollato la presa sull'esterno. Paratici e Goretti sono convinti di aver fatto il massimo anche per convincere il calciatore, oltre che il Burnley (sul tavolo 10 milioni più bonus). Vedremo l'evolversi della vicenda nelle prossime ore. In caso di esito positivo è già pronto un contratto di cinque anni, a circa 1 milione, per l'esterno. Lo scrive La Nazione.