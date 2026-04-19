Nazione suona la carica alla Fiorentina: “Dall’incubo Serie B agli sfottò. Vincere per andare a +11”

Corsa salvezza? Primo match point

In certi momenti guardarsi indietro può fare anche bene. Ricordarsi chi eravamo. Da dove veniamo. E che tipo di percorso abbiamo fatto. Paolo Vanoli ha ricordato tutto questo alla sua Fiorentina. I mesi invernali trascorsi a lottare nel fango. Un pranzo di Natale da ultimissimi in classifica. Con gli sfottò del resto d'Italia. Perché in tanti, da Nord a Sud, avrebbero goduto nel vedere la Fiorentina in Serie B.

Eccola la motivazione sulla quale spingere in queste ore per archiviare la delusione europea e per partire alla volta di Lecce con una carica rinnovata. Pochi giorni per preparare una sfida che è il primo match point della stagione. Giocarselo poco dopo la metà di aprile può anche essere per certi versi sorprendente. Visto il disastroso girone d'andata l'input è sempre stato chiaro: testa nel carro armato fino al 24 maggio.

E così sarà anche al ‘Via del Mare'. Tutto sommato, stanchezza a parte, la Fiorentina non sta male. Lo si è visto anche nel match di ritorno contro il Crystal Palace. In palio ci sono punti troppo golosi per staccare la spina adesso. Vincere vorrebbe dire andare a +11 sullo stesso Lecce e chiudere in modo definitivo il discorso salvezza a cinque giornate dal termine del campionato. Ma anche un pareggio tutto sommato sarebbe un buon viatico per approcciarsi alla volata finale, con la distanza di sicurezza che rimarrebbe di otto punti indipendentemente da quel che farà oggi la Cremonese contro il Torino.

Un occhio dal Viola Park lo butteranno di certo allo Zini durante il pranzo di squadra, mentre il Cagliari ha già perso contro l'Inter ed è rimasto sotto di due punti rispetto ai viola. Insomma, terreno fertile per un finale di stagione con la tensione un po' più allentata.

L'amarezza per quel che doveva essere l'annata della Fiorentina rimane, ma per quelli che erano gli scenari nel mese di dicembre giocarsi adesso un gran pezzo di salvezza testimonia il buon lavoro di Paolo Vanoli da gennaio in avanti. Statistiche che sono note, numeri che vedevano spacciati i gigliati a fine stagione. Già domani sera, invece, la chance di chiudere il discorso e pensare al futuro. Altro tema d'attualità. Paratici dovrà decidere tante cose. In primis quello di Vanoli, poi quello di diversi calciatori. Salvezza e ripartenza, è arrivato il momento. Lo riporta La Nazione.