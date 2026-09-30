Nazione sulla ripresa degli allenamenti: "Basta riposo, oggi doppia seduta. E ora i ritmi si annunciano intensi"

Occhi puntati su Atta, che da oggi dovrebbe allenarsi con i compagni. Per sabato la Fiorentina sta pensando di organizzare un allenamento congiunto a porte chiuse

Riprenderanno oggi con una doppia seduta gli allenamenti della Fiorentina, con i giocatori della prima squadra che dopo la scorpacciata di gol in amichevole col Signa hanno potuto beneficiare di due giorni di libertà. Da stamani, però, al Viola Park si riprenderà a fare sul serio, con i ritmi che si annunciano intensi come già accaduto nella scorsa settimana. Vanoli, ancora privo di tutti e otto i nazionali impegnati con le rispettive Selezioni (i primi ritorni, quelli di Beto e Oulai, sono il 2 e il 4 ottobre) ha previsto una seduta di potenziamento fisico per stamani e una dedicata alla tattica nel pomeriggio con elementi della Primavera.

Occhi puntati su Atta, che domenica ha saltato il test col Signa e da oggi dovrebbe allenarsi con i compagni. Per sabato la Fiorentina sta pensando di organizzare un allenamento congiunto a porte chiuse, dopo il quale seguiranno altre 48 ore di riposo.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione