Nazione sulla probabile: "Gonçalves pronto per una maglia da titolare. Occhio a Gnonto sulle corsie esterne"

Anche l'esterno italiano potrebbe essere papabile per far rifiatare Mastantuono e Njie. In attacco solito ballottaggio Pellegrino - Beto, col secondo in vantaggio sul primo.

La Coppa per accendere uno dei diamanti preziosi. Questa sera, nel derby col Pisa, Pedro Goncalves avrà finalmente l’occasione di uscire dall’ombra e mostrare ciò che la Fiorentina ha intravisto soltanto durante gli allenamenti al Viola Park. Vanoli, infatti, è pronto a consegnargli per la prima volta una maglia da titolare, dopo i fugaci assaggi contro Torino e Venezia scivolati via senza lampi. Appena 21’, recuperi esclusi: nessuno nella rosa viola ha giocato meno del portoghese, rimasto finora un talento annunciato ma ancora tutto da scoprire. Un’attesa legata soprattutto a una condizione fisica lontana dal massimo.

Prima del trasferimento, infatti, lo Sporting lo aveva tenuto ai margini per ragioni di mercato: sembrava destinato all’Arabia, poi il blitz viola ha cambiato il suo futuro. La società conta di riaverlo al 100% dopo la sosta ma Goncalves ha già incantato al Viola Park con giocate di qualità, dimostrando di non star più nella pelle. Vanoli, intanto, vuole iniziare a scartare il regalo già stasera, concedendo un minutaggio robusto al classe ’98 sulla fascia destra. L’dea è vederlo dialogare con Mastantuono e capire quanto sia caldo il piede di un giocatore capace di realizzare 15 gol nell’ultima stagione e di toccare quota 23 nell’annata 2020/21. Un’iniezione di qualità pura per una squadra che attende ancora di scoprire il suo volto più raffinato.

Con il Pisa, per il resto, la rotazione non si annuncia esasperata: in porta toccherà a Christensen mentre in difesa potrebbero esserci fino a tre novità: Joao Mario e Valdepenas sulle corsie, più un possibile nuovo partner per Ranieri. Nessuna rivoluzione in mezzo ma davanti potrebbe trovare spazio Gnonto sulla trequarti. Resta aperto il ballottaggio tra Beto e Pellegrino, con l’ex Everton favorito per guidare l’attacco.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione



