Nazione sulla Primavera: "Contro l'Empoli serve cancellare l'immeritata sconfitta contro l'Atalanta"

Gli uomini di Andreazzoli hanno raccolto solamente 2 punti in tre gare e si trovano a una sola lunghezza dalla zona retrocessione.

La delusione della Supercoppa da cancellare, la prima vittoria stagionale da conquistare. La Primavera tornerà in campo domani alle 13 con l’Empoli (diretta tv su Sportitalia), con l’obiettivo di voltare pagina dopo l’immeritata sconfitta rimediata mercoledì nella finale contro l’Atalanta. Un ko che ha lasciato amarezza nel gruppo viola (specie per i tanti episodi sfavorevoli che ci sono stati), chiamato adesso a rialzare la testa anche in campionato e ad onorare lo scudetto cucito sul petto. La squadra di Andreazzoli - assente nelle ultime due sfide per una forte febbre - ha raccolto appena 2 punti nelle prime 3 giornate e si trova a una sola lunghezza dalla zona retrocessione.

La classifica, pur cortissima, impone dunque un rapido cambio di passo: un successo nel derby, contro una squadra neopromossa ma ancora imbattuta in questo avvio di stagione, permetterebbe ai gigliati di sbloccarsi, di ritrovare fiducia e di allontanarsi dalle posizioni più pericolose. Contro gli azzurri dovrebbe inoltre tornare a disposizione Federico Croci, assente nella finale di Supercoppa e pronto a offrire una soluzione in più al tecnico. Speranze anche per il recupero dell’esterno Martini e della punta Campaniello, innesto arrivato proprio dall’Empoli nel corso dell’ultima finestra di mercato.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione