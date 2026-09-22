Nazione sulla pausa: "Vanoli avrà anche il tempo di conoscere meglio alcuni dei nuovi arrivati rimasti"

Paolo Vanoli avrebbe potuto concedere anche qualche giorno in più di riposo alla squadra. Ma il tecnico gigliato non ha voluto spezzare troppo il ritmo del lavoro.

Due giorni di riposo, da domani pomeriggio tutti di nuovo al Viola Park. Dopo il pareggio contro il Napoli e in virtù della lunga sosta, Paolo Vanoli avrebbe potuto concedere anche qualche giorno in più di riposo alla squadra. Ma il tecnico gigliato non ha voluto spezzare troppo il ritmo del lavoro. Adesso l’obiettivo è quello di lavorare il più possibile sul doppio fronte: da una parte l’aspetto fisico, dall’altra quello tattico. Tanto lavoro, in particolare, su situazioni di gioco (domenica mattina il test con il Signa) e palle inattive.

La disattenzione contro il Napoli è costata cara: Vanoli vuol sfruttare la pausa per limare una serie di aspetti anche al netto dell’assenza degli otto nazionali. Migliorare si può e si deve. Ma sarà lo stare insieme a fare la differenza sul lungo periodo. Banalmente Vanoli avrà anche il tempo di conoscere meglio alcuni dei nuovi arrivati rimasti al Viola Park.

Lo scrive questa mattina in edicola La Nazione (QS)