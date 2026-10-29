Tifo organizzato Nazione sulla Fiesole: "Novanta minuti di sostegno incondizionato, poi sarà il campo a stabilire il resto"

Una notte di passione e speranza. Sostegno e tifo, la Fiesole spinge, attesi circa 20.000 spettatori, sugli spalti bandierine per tutti al costo di 5 euro

Il patto è chiaro. Novanta minuti di sostegno incondizionato, poi sarà il campo a stabilire il resto. Firenze ha deciso di stare accanto alla Fiorentina anche stavolta, mettendo da parte delusioni e malumori per accompagnare la squadra nella delicata sfida di stasera contro l’Atalanta. Ma la disponibilità della tifoseria non deve essere scambiata per un’assoluzione preventiva. Anzi. Il messaggio lanciato nei giorni scorsi dalla Curva Fiesole è stato piuttosto esplicito e i giocatori sanno bene cosa il pubblico viola aspetta da loro.

Il tifo organizzato ha chiamato a raccolta tutto il popolo viola, invitando a sostenere la squadra dal primo all’ultimo minuto e rimandando qualsiasi giudizio al triplice fischio. Un’apertura importante, soprattutto considerando quanto accaduto in questa prima parte di stagione. I fischi dopo le sconfitte contro Frosinone e Torino, il confronto con la squadra prima del Napoli, poi le nuove delusioni. La Fiesole ha scelto ancora una volta di dare una mano. Adesso, però, si aspetta qualcosa in cambio. E non soltanto una prestazione generosa: contro l’Atalanta la Fiorentina deve provare a fare risultato, possibilmente ritrovando una vittoria che al Franchi in campionato manca da 199 giorni.

L’avvertimento contenuto nel comunicato delle ultime ore non lascia spazio a interpretazioni: «Guardatevi intorno prima di giocare. Dovete avere ben chiaro dove siete finiti e per chi correte». Un richiamo al senso di appartenenza e al rispetto per una maglia che proprio quest’anno festeggia il centenario. Il Franchi proverà a fare la propria parte. L’ultimo dato della biglietteria racconta di circa 20.000 spettatori attesi. Numero non banale per una partita infrasettimanale in notturna.

I gruppi organizzati hanno preparato migliaia di bandierine (costo 5 euro) dedicate ai cento anni della Fiorentina, da alzare durante l’inno e all’ingresso delle squadre. L’obiettivo è coinvolgere ogni settore dello stadio e creare un ambiente capace di trascinare i viola. Anche la società gigliata ha raccolto e rilanciato l’appello, ringraziando pubblicamente la Fiesole. Un segnale di unità che adesso dovrà trovare riscontro sul terreno di gioco. Perché il sostegno di Firenze anche nei momenti peggiori non è mai venuto meno. Stavolta toccherà soprattutto alla Fiorentina ricambiare.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione