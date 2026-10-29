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FORMAZIONE FIORENTINA: JOAO MARIO TERZINO SINISTRO, OULAI E PEDRO GONCALVES ANCORA FUORI

La formazione della Fiorentina contro l’Atalanta, queste le scelte di Vanoli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 ottobre 2026 19:45
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FORMAZIONE FIORENTINA: JOAO MARIO TERZINO SINISTRO, OULAI E PEDRO GONCALVES ANCORA FUORI - Firenze, Stadio Franchi, 19.10.2026, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 19.10.2026, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Fiorentina che scende in campo allo stadio Franchi per la partita contro l’Atalanta. Paolo Vanoli deve fare a meno degli infortunati Pongracic, Ranieri e Atta. Queste la formazione ufficiale della Fiorentina

De Gea, Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario, Fagioli, Ndour, Brescianini, Mastantuono, Njie, Pellegrino

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