FORMAZIONE FIORENTINA: JOAO MARIO TERZINO SINISTRO, OULAI E PEDRO GONCALVES ANCORA FUORI
La formazione della Fiorentina contro l’Atalanta, queste le scelte di Vanoli
A cura di Redazione Labaroviola
29 ottobre 2026 19:45
Fiorentina che scende in campo allo stadio Franchi per la partita contro l’Atalanta. Paolo Vanoli deve fare a meno degli infortunati Pongracic, Ranieri e Atta. Queste la formazione ufficiale della Fiorentina
De Gea, Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario, Fagioli, Ndour, Brescianini, Mastantuono, Njie, Pellegrino