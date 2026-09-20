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Nazione sul duello Njie-Di Lorenzo: "Lo svedese punterà spesso il capitano azzurro ed andare in campo aperto"

Obiettivo liberarlo in campo aperto, dove può diventare letale, cercando allo stesso tempo di costringere Di Lorenzo a preoccuparsi della difensa.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 settembre 2026 10:18
Nazione sul duello Njie-Di Lorenzo: "Lo svedese punterà spesso il capitano azzurro ed andare in campo aperto" - Firenze, Stadio Franchi, 05.09.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 05.09.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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Da una parte la frizzante velocità di Alieu Njie, dall’altra l’esperienza di Giovanni Di Lorenzo. E’ questo uno dei duelli che può decidere Fiorentina-Napoli. Vanoli dovrebbe affidare al talento svedese la corsia sinistra dell’attacco viola, chiedendogli di puntare con continuità il capitano azzurro per provare ad allungare la squadra di Allegri. Njie ha nella rapidità e nell’uno contro uno le armi migliori.

Obiettivo liberarlo in campo aperto, dove può diventare letale, cercando allo stesso tempo di costringere Di Lorenzo a preoccuparsi della difensa. Dall’altra parte, però, ci sarà uno dei punti di riferimento del Napoli. Il capitano azzurro è una colonna della difesa e può trasformarsi in un’arma offensiva. Per Njie, dunque, doppio compito: puntarlo quando la Fiorentina avrà il pallone, ma anche seguirne le avanzate. Gioventù contro esperienza, velocità contro mestiere.

Lo scrive questa mattina in edicola La Nazione.

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