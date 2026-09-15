Nazione sul derby contro il Pisa: "Vanoli suona la carica, crede ciecamente nell'orgoglio e nella voglia di riscatto"

E' quel che emerge dalle parole che il tecnico ha rilasciato ai microfoni ufficiali del club. Vanoli userà il derby anche per scoprire assetti tattici e combinazioni di uomini.

Notti di derby, al Franchi. Si gioca (ore 21) Fiorentina-Pisa, turno secco, che vale uno scatto in avanti nella direzione di una coppa Italia che, senza se e senza ma, deve (e lo è) essere un obbiettivo stagionale del club, della squadra, di Firenze. Sul campo, la Fiorentina punta a dare un seguito a quanto iniziato a raccogliere (in campionato) con la vittoria di Venezia. Oltre il campo, nell’orgoglio e nella voglia di riscatto, rilancio e di rincorsa al futuro, ci crede ciecamente Paolo Vanoli che in attesa del match di questa sera, ha lanciato – attraverso i canali ufficiali del club – messaggi che suonano come una scarica di energia.

«Portiamo la Fiorentina in alto, vogliamo regalare una gioia ai tifosi, al nostro presidente a Catherine Commisso» è la sintesi del Vanoli-pensiero che poi evidenzia volentieri il suo spirito di... combattente e motivatore. «Credo di essere un grande lavoratore che vuole arrivare a grandi obiettivi. Poi ci vuole una strada da seguire, che adesso stiamo seguendo. Ripeto, partiamo da una pagina bianca che dobbiamo fare diventare ricca». E la pagina bianca che l’allenatore ha deciso di riempire di belle cose, dedica appunto uno spazio particolare alla coppa Italia. Che non è solo un percorso da onorare per una questione di orgoglio, ma un obiettivo vero e proprio che può e deve affiancare la risalita in campionato dopo l’handicap delle tre sconfitte consecutive nelle prime tre giornate giocate prima del lampo di Venezia.

«Questa squadra – sono ancora parole di Vanoli – ha talento e lo ha dimostrato. Il mio impegno è quello di mettere le basi per creare un’identità. Ora non dobbiamo guardare l’obiettivo, ma la strada».

Il derby come atto essenziale per iniziare il percorso giusto. Ma il derby anche per scoprire assetti tattici e combinazioni di uomini che potranno rivelarsi preziosi anche in futuro. Davanti e in occasione di partite che presenteranno un percorso magari più complicato.

Il turnover che Vanoli accenderà nel match contro il Pisa prevede diverse novità rispetto alla squadra che ha vinto a Venezia e tra tutte quella che – in attesa delle formazioni ufficiali di questa sera – si porta dietro maggiore curiosità è la possibilidatà di veder lavavore insieme Mastantuono con l’altro talento sbarcato a Firenze poche settimane fa, Goncalves.

Vanoli sa di avere a disposizione due gioielli di una raffinatezza unica e non vede l’ora di poterli presentare e mostrare come il cuore della sua Fiorentina. Lo ha fatto in allenamento, ne ha parlato con i diretti interessati e proprio una sfida come il derby contro il Pisa potrebbe essere l’occasione migliore per varare un modello tattico che vedrà Masta e Gonca insieme. E anche questo sarà un modo bello ed essenziale per iniziare a scrivere su quel foglio di carta bianca.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione