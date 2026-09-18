Nazione sul compromesso di Vanoli: "Una Fiorentina capace di attaccare senza perdere protezione"

Contro il Napoli potrebbe giocare ancora un centrale come terzino sinistro "bloccato". In tal senso si scalda Viery.

Riflessioni e idee, da sviluppare anche sulla corsia sinistra. Con Parisi ancora fuori (rientro tra novembre e dicembre), Vanoli deve trovare un equilibrio che non esponga troppo la squadra. Valdepenas ha qualità, personalità e un futuro importante davanti, ma contro il Napoli potrebbe prevalere la prudenza vista la scarsa propensione a difendere da parte del giovane spagnolo. Si scalda così Viery, centrale di nascita che il tecnico sta utilizzando anche da terzino come nella notte di Venezia. Disponibilità da parte del brasiliano, che preferirebbe probabilmente agire da centrale di sinistra. Una soluzione meno brillante nella spinta, senz’altro, ma che può trasformarsi in una sorta di terzo centrale quando la Fiorentina dovrà abbassarsi o quando dall’altra parte il terzino accompagnerà l’azione. È

E' questo il compromesso che Vanoli sta cercando: una Fiorentina capace di attaccare senza perdere protezione. A Venezia i quattro gol hanno raccontato la parte più bella della serata, ma i due subiti hanno ricordato quanto lavoro resti da fare, già cominciato in ogni caso con il clean sheet col Pisa. Contro il Napoli le sbavature potranno costare di più. Poco tempo per trovare certezze. Una delle big del campionato misurerà la febbre alla difesa gigliata. Costruire la base, Vanoli è stato chiaro, per poi sprigionare tutto il talento offensivo a disposizione.

Lo scrive questa mattina in edicola La Nazione