Nazione sul calendario: "Sei impegni, quattro di questi concentrati in 15 giorni. Si capirà la crescita della Fiorentina"
Dal rientro dopo la sosta al nuovo stop di metà novembre, la squadra di Vanoli affronterà un percorso difficile, che misurerà le reali ambizioni del gruppo viola
Sei partite per capire quanto potrà crescere la Fiorentina. Dal rientro dopo la sosta al nuovo stop di metà novembre, la squadra di Vanoli affronterà un percorso difficile, che misurerà le reali ambizioni del gruppo viola. Si comincia sabato 10 ottobre alle 15 al Ferraris, in trasferta contro il Genoa, poi domenica 18 alle 15 toccherà al Como fare visita ai viola al Franchi. Da lì il calendario si alzerà ancor più di livello: domenica 25 alle 12.30 la Fiorentina sarà a San Siro con l’Inter mentre giovedì 29 alle 20.45 ospiterà l’Atalanta nel turno infrasettimanale.
Lunedì 2 novembre alle 18.30 seguirà la trasferta sul campo del Sassuolo prima del gran finale: domenica 8 alle 20.45 arriverà infatti al Franchi la Juventus. Tre gare in casa e tre fuori, con quattro impegni concentrati in 15 giorni: serviranno continuità ed energie per capire quale ruolo potranno recitare i viola in questo campionato.
Lo scrive stamattina in edicola La Nazione