Nazione sugli esterni: "Paratici e Goretti pronti a stringere almeno per un calciatore"

Le richieste dei vari club cominceranno ad abbassarsi verosimilmente intorno a Ferragosto

Da Lang a Bakayoko, i nomi sono noti. La sensazione è che Paratici e Goretti siano pronti a stringere almeno per un elemento anche se le richieste dei vari club cominceranno ad abbassarsi verosimilmente intorno a Ferragosto, quando le trattative cambieranno radicalmente. Lo riporta La Nazione.