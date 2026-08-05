Nazione sugli esterni: "Paratici e Goretti pronti a stringere almeno per un calciatore"
Le richieste dei vari club cominceranno ad abbassarsi verosimilmente intorno a Ferragosto
A cura di Redazione Labaroviola
05 agosto 2026 09:22
Da Lang a Bakayoko, i nomi sono noti. La sensazione è che Paratici e Goretti siano pronti a stringere almeno per un elemento anche se le richieste dei vari club cominceranno ad abbassarsi verosimilmente intorno a Ferragosto, quando le trattative cambieranno radicalmente. Lo riporta La Nazione.