Labaro Viola

Nazione sugli esterni: "Paratici e Goretti pronti a stringere almeno per un calciatore"

Le richieste dei vari club cominceranno ad abbassarsi verosimilmente intorno a Ferragosto

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 agosto 2026 09:22
Nazione sugli esterni: "Paratici e Goretti pronti a stringere almeno per un calciatore" -
Rassegna Stampa
Acf Fiorentina
Condividi

Da Lang a Bakayoko, i nomi sono noti. La sensazione è che Paratici e Goretti siano pronti a stringere almeno per un elemento anche se le richieste dei vari club cominceranno ad abbassarsi verosimilmente intorno a Ferragosto, quando le trattative cambieranno radicalmente. Lo riporta La Nazione.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok