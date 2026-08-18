Nazione sugli acciaccati: “Joao Mario e Atta lunedì hanno fatto lavoro individuale. Uguale Jimenez”

Grosso vuole presentarsi all’Olimpico con una rosa al completo

Gli acciacchi accusati nella gara col Benevento non sembrano preoccupare: Joao Mario, uscito all'intervallo, e Arthur Atta hanno sfruttato anche il lunedì di libertà per proseguire il lavoro individuale al Viola Park e accelerare i tempi di recupero. Stesso percorso per Alex Jimenez, rimasto precauzionalmente ai box in Coppa dopo il problema accusato nei giorni precedenti. La sensazione, dunque, è che Grosso possa presentarsi all'Olimpico con una rosa al completo. Intanto la Fiorentina ha conosciuto ieri sera il suo futuro avversario nei 16esimi di Coppa Italia. Si tratta del Pisa che ha battuto ai rigori l'Empoli. Lo riporta La Nazione.