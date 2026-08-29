Nazione su Zirkzee: "La Fiorentina ha strappato il si del giocatore. Trattativa in corso con lo United"

L'attaccante ex Bologna ha accettato la Fiorentina. Si lavora per un prestito oneroso da 5 milioni e un riscatto superiore ai 20 milioni.

L’attesa prosegue, anche se tutto procede verso il traguardo. Le ultime non sono state ore banali per il mercato della Fiorentina. Moise Kean è un giocatore del Como (in pectore) da un paio di giorni, eppure ieri pomeriggio si è allenato regolarmente con i compagni che stanno preparando la partita contro il Frosinone. Paratici e Goretti non hanno ancora dato il via libera all’affare. Si discute sui bonus da inserire nell’accordo. La parte fissa è stata accettata: 10 milioni subito, 25 la prossima estate (assicurati con l’obbligo di riscatto) e poi ci sono 5 milioni di bonus che fanno (farebbero) lievitare la cifra fino ai 40 milioni richiesti dalla Fiorentina. L’inghippo è proprio lì, perché dei famosi 5 milioni di bonus soltanto uno (proposta Como) sarebbe facilmente da raggiungere. La Fiorentina li vuole tutti e cinque accessibili. Soltanto allora darà il via libera, atteso comunque a stretto giro di posta.

Anche perché poi i dirigenti viola dovranno concentrare energia e lavoro sul famoso sostituto, ovvero quel Joshua Zirkzee che è stato individuato da tempo per prendere il posto di Moise. Trattativa complessa ma già ben architettata. La Fiorentina ha strappato il sì dell’attaccante e non è un aspetto banale vista la concorrenza. L’agente dell’olandese è atteso a Firenze per lavorare di concerto con i dirigenti viola. Adeso c’è da trovare l’accordo con il Manchester United. Si tratta sulla base di un prestito molto oneroso (intorno ai 5 milioni) e un diritto di riscatto superiore ai 20. Si lavora con fiducia per ottenere il sì degli inglesi che sbloccherebbe la situazione e farebbe arrivare l’attaccante a Firenze.

Chiaro che la Fiorentina - visto il tempo che comincia a stringere - abbia messo in piedi anche un piano B, che come noto porta a Beto, attaccante ex Udinese in forza all’Everton. Nel pomeriggio di ieri la Fiorentina ha presentato una proposta ufficiale anche per mettere pressione allo United. Insomma, il fronte del dopo Kean è duplice, anche se la scelta viola sembra piuttosto chiara e orientata su Zirkzee.

Lo scrive stamattina il La Nazione