Nazione su Solomon: "Da capire se avrà la pazienza di aspettare la Fiorentina fino a fine mercato"

Sull'israeliano in pressing c'è il West Ham

Da capire se Solomon avrà la pazienza di aspettare i viola fino agli ultimi giorni di mercato (c'è il West Ham in pressing) e poi i nomi buoni restano quelli di Lang , Bakayoko e Zhegrova , tutti profili che piacciono ma che hanno bisogno di maturare il giusto momento. Dopo Ferragosto cambiano prezzi e richieste. Lo scrive La Nazione.