Nazione su Mastantuono: "I club sono in attesa della decisione del ragazzo e del suo entourage"

I due club sono in attesa di capire che decisione prenderà Mastantuono sul suo futuro. La Fiorentina lavora ad un prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Dopo giorni di indiscrezioni, ora confermate, la Fiorentina è uscita allo scoperto per Franco Mastantuono. E’ quello del talento argentino il nome forte del mercato gigliato per quel che riguarda le ultime ore. Classe 2007, oscilla tra la trequarti e la zona destra del fronte offensivo. Non un’ala purissima, ma un giocatore che comunque può fare molto comodo a Grosso anche nell’ottica di variare il tema tattico dal 4-3-3 al 4-3-2-1.

La trattativa, dicevamo, si è accesa all’improvviso, quando il Real ha fatto sapere al giocatore di non prendere in considerazione il ritorno al River Plate. Il club spagnolo (Mourinho intanto lo ha escluso dai convocati per l’amichevole di questa sera proprio contro i viola alle ore 18 a Klagenfurt in Austria) lo vuole misurare in un campionato europeo per confermarne le potenzialità viste in Argentina, che hanno spinto i Blancos (lo scorso agosto) ad acquistarlo per 45 milioni di euro. Stagione dell’approdo in Europa così così, in una squadra piena zeppa di concorrenza: 3 gol e un assist a fronte di 35 presenze. Insomma, c’è bisogno di continuità, che al Real non può avere. Da qui l’idea Fiorentina, con Paratici che è stato il primo a muoversi nella direzione del talento di Azul.

La base dell’affare è un prestito, resta da capire se - eventualmente - la trattativa possa essere intavolata anche con un diritto di riscatto (particolarmente alto) ma con anche una possibile recompra da parte degli spagnoli. In ogni caso il Real Madrid manterrebbe il controllo sul calciatore. Situazione questa da imbastire nel momento in cui dovesse arrivare il sì di Mastantuono al trasferimento a Firenze. Al momento i due club sono in attesa della decisione del ragazzo e del suo entourage. Sul tavolo tantissime proposte: si è parlato in Italia di Milan, Juventus e Roma (ma la Fiorentina è in netto vantaggio), oltre che di Benfica, Siviglia, Sporting Lisbona, Real Sociedad, Villarreal e Fulham, con gli inglesi che sembrano gli antagonisti principali della Fiorentina. Paratici però può vantare un rapporto importante con i dirigenti spagnoli. Quella di Mastantuono è un’idea nata nei giorni dell’affare Valdepenas, talentino della Fabrica (l’accademia delle Merengues) già approdato in viola. Operazione complessa che abbiamo raccontato nei particolari, ma che conferma la fiducia (la stessa che il Real ha avuto nel Como per la crescita di Nico Paz) nei confronti del nuovo progetto tecnico della Fiorentina. Attestato di stima significativo, a prescindere da come andrà l’affare Mastantuono.

Lo riporta stamattina in edicola La Nazione