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Nazione su Mastantuono: “Grosso lo metterà a destra sulla linea di un altro esterno o trequartista”

Con lui si può variare tema tattico

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 agosto 2026 08:19
Nazione su Mastantuono: “Grosso lo metterà a destra sulla linea di un altro esterno o trequartista” -
Rassegna Stampa
Grosso
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Mancino fatato. Numeri, dribbling ma anche gol. La posizione in campo che Grosso gli cucirà addosso è piuttosto prevedibile. Lì sulla destra, alle spalle della punta, sulla linea di un altro esterno o di un altro trequartista. Con lui si può variare tema tattico. Cambia poco il modulo, sicuramente partirà largo a destra per rientrare sull'amato mancino e calciare in porta. Lo scrive La Nazione.

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