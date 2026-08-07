Nazione su Mastantuono: “Grosso lo metterà a destra sulla linea di un altro esterno o trequartista”
Con lui si può variare tema tattico
A cura di Redazione Labaroviola
07 agosto 2026 08:19
Mancino fatato. Numeri, dribbling ma anche gol. La posizione in campo che Grosso gli cucirà addosso è piuttosto prevedibile. Lì sulla destra, alle spalle della punta, sulla linea di un altro esterno o di un altro trequartista. Con lui si può variare tema tattico. Cambia poco il modulo, sicuramente partirà largo a destra per rientrare sull'amato mancino e calciare in porta. Lo scrive La Nazione.