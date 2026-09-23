Nazione su Kayode: "Ceduto frettolosamente dalla Fiorentina, si metterà in mostra con la Nazionale"

Fra chi cerca di mettersi in mostra anche Michael Kayode, uno dei volti nuovi fra i 34 convocati per le imminenti quattro partite degli azzurri.

Ieri Mancini ha riprovato il 4-3-3 (a riposo precauzionale Scalvini per un problema alla caviglia) durante gli allenamenti in cui maggiore è stata l’intensità. Fra chi cerca di mettersi in mostra anche Michael Kayode, uno dei volti nuovi fra i 34 convocati per le imminenti quattro partite degli azzurri. Il terzino del Brentford (che ha ammesso il presunto interessamento dell’Inter nei suoi confronti dopo essere stato prima scaricato dalla Juventus e poi ceduto frettolosamente dalla Fiorentina) è l’immagine di una nazionale multietnica.

Nato a Borgomanero da genitori nigeriani, negli ultimi mesi era stato tentato anche dalla federcalcio africana: «Ma io ho fatto tutta la trafila nelle giovanili italiane, passare a 16 anni dalla Juventus alla D con il Gozzano mi ha dato la forza per arrivare sin qui. La maglia azzurra è un onore e io mi ispiro a Maldini. Ho deciso di andare a Londra perché per i giovani è fondamentale giocare e accumulare esperienza». E venerdì sera Mancini potrebbe lanciarlo subito nella mischia

Lo scrive questa mattina La Nazione