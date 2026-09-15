Nazione: "Stasera ci sarà Christensen tra i pali. Nel 2023, contro il Parma, contribuì al passaggio del turno"
La Coppa Italia porta bene al portiere danese: durante l'ottavo di finale contro il Parma del dicembre 2023, non parò neanche un rigore ma contribuì a farne sbagliare diversi.
A cura di Redazione Labaroviola
15 settembre 2026 10:12
Una notte da numero uno, dopo mesi vissuti da vice esemplare. Questa sera Oliver Christensen tornerà titolare tra i pali della Fiorentina: al danese non accadeva dal 22 maggio, nell’1-1 con l’Atalanta all’ultima giornata. Da allora è rimasto un riferimento silenzioso per il gruppo, perfetto vice De Gea e uomo spogliatoio.
E la Coppa Italia gli porta bene: nel dicembre 2023, agli ottavi contro il Parma, nella lotteria dei rigori non ne parò alcuno eppure contribuì a farne sbagliare diversi
Lo scrive stamattina in edicola La Nazione