Nazione: “Sottil in prestito oneroso da 500mila euro al Lecce”

L’accelerata è arrivata ieri a metà pomeriggio: Riccardo Sottil saluta nuovamente la Fiorentina e va in prestito secco (ma oneroso) al Lecce. Dopo la sfortunata parentesi Milan l’ex promessa del settore giovanile della Fiorentina si rimette in gioco in Salento, alla corte di Pantaleo Corvino che torna dunque a pescare in casa viola.
Soluzione tecnicamente giusta, con Di Francesco che lo utilizzerà da esterno puro nel tridente. L’ideale per le caratteristiche di Sottil, che porterà nelle casse della Fiorentina altri 500.000 euro dopo il milione pagato dal Milan per il prestito a gennaio. Operazione senza diritto di riscatto, con Sottil che ha ancora due anni di contratto con il club viola. Lo riporta La Nazione.