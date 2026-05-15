Nazione sicura: “Piccoli titolare, si gioca la conferma per l’anno prossimo”

La Fiorentina non tira in porta da tre partite. Questa sono le ultime chance per l’ex Cagliari

Coi compagni si è allenato invece regolarmente Roberto Piccoli, che viaggia dunque verso una maglia da titolare, con Braschi destinato a tornare in panchina. Sono le ultime chance anche per l'ex Cagliari, non tanto in ottica presente quanto in relazione a una conferma per l'anno prossimo. In cerca di una prova significativa sono tanti. Anche perché la Fiorentina non tira in porta da tre partite (Sassuolo, Roma, Genoa) e far gol comincia a somigliare a una mezza impresa. Ma se la classifica ormai è sistemata, in ballo resta tanto altro. C'è chi ha bisogno di riaccendere la luce, seppur per sole due partite. Lo scrive La Nazione.