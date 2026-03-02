Nazione sicura: “Occasione ghiotta? Di più. Tutte mi, vince solo il Torino. Prossimo turno favorevole”

Occasione ghiotta? Di più. Il weekend da spettatori ha portato buone notizie ai tifosi viola. Prima è caduto il Lecce a Como, poi il Verona in casa col Napoli e in serata il Genoa sul campo dell’Inter. La domenica si è poi aperta con la sconfitta della Cremonese contro il Milan. I ragazzi di Nicola hanno lottato e giocato alla pari, ma sono capitolati a pochi minuti dal termine. Un po’ come il Verona col Napoli qualche ora prima. Insomma, percorso netto. Solo il Torino lì dietro ha allungato il passo battendo una Lazio con la testa alla semifinale di Coppa Italia.

Chiaro che l’occasione per i ragazzi di Vanoli sia da cogliere al volo per fare un passo in avanti in classifica, anche in vista del confronto diretto di domenica prossima tra Lecce e Cremonese, dove verosimilmente qualcuno perderà punti. Mentre i viola aspetteranno al Franchi un Parma già con un piede fuori dalla bagarre a quota 33. Turno significativo anche per la sfida del Genoa con la Roma e del Torino impegnato a Napoli. Lo scrive La Nazione.